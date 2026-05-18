Rosa Chemical torna a parlare della depressione: “Non ho sopportato il peso”

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Rosa Chemical è stato ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di ieri dove si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale.

In merito a chi sia oggi ha detto che ancora non lo sa, a parer suo si è sempre alla ricerca di chi si è davvero e non si finisce mai di imparare. Il cantante è poi tornato a parlare di un momento molto delicato della sua vita dopo aver riscosso un grande successo con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il bacio con Fedez sul palco dell’Ariston fece non poco discutere e lui non era pronto a vivere quel tipo di visibilità.

Rosa Chemical ha fatto i conti con una grave depressione: cosa ha rivelato il cantante a Domenica In

Alla padrona di casa il cantante ha detto che non era pronto e che spesso si pensa di doverlo essere affinché le cose arrivino ma non è così. In merito al malessere che ha affrontato ha svelato: “Mi è successa una cosa più grossa di me e non ho sopportato il peso, sono caduto in una brutta depressione“.

Da quel terribile tunnel pian piano è riuscito ad uscire, Rosa Chemical ha fatto sapere che si è aiutato innanzitutto da solo perché è una cosa fondamentale. Ha poi aggiunto che è stato essenziale anche l’aiuto della sua psichiatra e di sua madre che c’è sempre stata.