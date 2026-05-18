Uomini e Donne, furiosa lite tra Gloria e Cristina in studio: “Non sta bene, è vergognoso”

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Nella precedente puntata di Uomini e Donne c’era stato un battibecco tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. Quest’ultima aveva detto che a differenza della dama non si accontenta perché ha gusti difficili, dopodiché ha detto che secondo lei Gloria recita.

Nella puntata di oggi è scoppiata una discussione accesa tra le due dame, visibilmente infastidita Gloria Nicoletti ha detto: “Come si permette Cristina di dirmi che io prendo uno a caso, me lo bacio e addirittura ci vado pure oltre e sarebbe tutta una recitazione”. A detta sua Cristina Tenuta non sta bene e le ha fatto un complimento chiamandola Barbie perché in realtà sembra più sua sorella Skipper.

Gloria Nicoletti sbotta contro Cristina Tenuta a Uomini e Donne: esplode la lite in studio

Gloria Nicoletti su tutte le furie ha continuato a ribadire che la dama non sta bene e che quello che ha insinuato è vergognoso. A detta sua non si doveva permettere di dire che lei utilizza un uomo, lo bacia e sarebbe solo una menzogna.

Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne ha preso le difese di Gloria dicendo che è tra le poche veramente trasparente che si è messa più volte in gioco. Cristina Tenuta mentre la Nicoletti continuava ad inveire contro di lei ha detto che non rispondeva per non abbassarsi al suo livello ma poi è sbottata anche lei. Alla dama ha detto che non erano al mercato e hanno continuato ad attaccarsi.