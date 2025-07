Fine del caldo estremo sul Gargano: in arrivo una perturbazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’area del Gargano, come gran parte, del territorio italiano è stata interessata da un’ondata di caldo estremo. Le temperature sono salite ben al di sopra delle media, causando diverse problematiche alla popolazione. Le persone, estenuate dalla calura, iniziano a chiedersi quando potrebbe verificarsi una tregua dal caldo intenso di quest’ultima settimana.

Stando alle previsione metereologiche un breve break temporalesco potrebbe presto arrivare anche nell’area garganica.

In arrivo un fronte freddo dal Nord Europa

Un fronte freddo è in arrivo dal Nord Europa. A quanto pare le temperature potrebbero scendere già a partire dai prossimi giorni. Tuttavia non è possibile scongiurare il pericolo di eventi a carattere temporalesco. Il meteorologo Federico Brescia conferma il cambio di scenario, sottolineando di prestare attenzione a fenomeni estremi come grandinate di grande portata.

Abbassamento delle temperature sull’area garganica

La perturbazione interesserà dapprima le regioni settentrionali, ma non tarderà ad arrivare anche al Sud. Anche il Gargano, nel corso dell’ultima settimana, è finito nella morsa del gran caldo. Stando alle previsioni degli esperti il fronte freddo dovrebbe raggiungere anche lo “sperone di Puglia”, regalando un piacevole break estivo. L’inizio della prossima settimana, infatti, dovrebbe essere caratterizzato da temperature gradevoli.

Da sottolineare che si tratterà solo di una tregua dal gran caldo, e con molta probabilità la colonnina di mercurio tornerà a salire già nel corso delle prossime settimane.

