Battiti Live arriva a Manfredonia: lunedì 7 collegamento di Gigi D’Alessio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’estate non è solo sinonimo di gran caldo e giornate all’insegna dello stress. La stagione estiva regala anche serate in cui il divertimento e lo svago sono i veri protagonisti. Lunedì 7 luglio torna su Canale 5 “Cornetto Battiti Live”, uno dei festival più amati e seguiti. Considerato il successo delle ultime edizioni, la quinta rete non ha esitato a rinnovare la messa in onda della kermesse. Al timone del festival ci saranno Ilary Blasi e Alvin, accompagnati da Nicola De Devitiis. L’evento si terrà nel suggestivo scenario del palco sul mare nella piazza di Molfetta, regalando ai presenti e ai telespettatori uno spettacolo unico.

Le star che saliranno sul palco

Nel corso della prima serata della kermesse si esibiranno i cantanti più famosi nel panorama musicale italiano. Previste performance di Cristiano Malgioglio, Gabry Ponti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Noemi, Olly.

I Negramaro varcheranno il palco portando una nuove versione di “Estate”, l’hit che li ha resi noti al gran pubblico. A vent’anni dall’uscita del brano, il gruppo salentino celebrerà un ventennio di carriera con i presenti e i telespettatori.

Collegamento di Gigi D’Alessio da Manfredonia

Quest’anno è prevista una grande novità che darà visibilità anche ad altre località della Puglia. Previste performance “on the road” da affascinanti siti turisti pugliesi. Gigi D’Alessio sarà collegato da Manfredonia, perla del Gargano; mentre Achille Lauro sarà in collegamento da Ostuni, la città bianca. A rendere le esibizioni ancora più belle, un corpo di ballo che vanta anche la collaborazione degli allievi del talent show “Amici”.