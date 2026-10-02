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Ripartono le attività didattiche all’Oasi Laguna del Re: il 5 ottobre Open Day per i docenti

MANFREDONIA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico ripartono all’Oasi Laguna del Re le

attività didattiche rivolte alle scuole, con percorsi dedicati all’educazione civica, alla sostenibilità,

all’Agenda 2030, alla biodiversità e alla conoscenza del territorio.



La proposta, promossa dal Centro Studi Naturalistici in collaborazione con DauniaTur, Fare

Natura e WWF, è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori e prevede esperienze

sul campo dedicate agli ecosistemi delle zone umide, alla biodiversità e al rapporto tra natura,

agricoltura e territorio.



L’Oasi Laguna del Re costituisce un esempio di recupero e gestione di un ambiente naturale in un

territorio caratterizzato dalla presenza agricola. Il progetto ha ricevuto negli ultimi anni diversi

riconoscimenti, tra cui la Menzione Speciale del Premio Nazionale del Paesaggio 2023, il

Premio Sviluppo Sostenibile 2025, nella sessione dedicata al Ripristino della Natura, e il Premio

Argos Hippium 2026.



Il 5 ottobre l’Open Day per i docenti

Per presentare alle scuole le attività e consentire a insegnanti e dirigenti scolastici di conoscere

direttamente l’area, lunedì 5 ottobre alle ore 15.30 si terrà un Open Day presso l’Oasi Laguna

del Re, a Manfredonia.



L’incontro sarà un’occasione per visitare l’Oasi, conoscere le guide naturalistiche e approfondire

le proposte didattiche, confrontandosi sulle possibili attività e sui percorsi da programmare

durante l’anno scolastico.



La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria attraverso il modulo di

iscrizione: https://forms.gle/Uh4DU44e9aXRaPn57



L’esperienza all’Oasi offre agli studenti un’occasione concreta per conoscere la biodiversità e

comprendere il rapporto tra natura, agricoltura e territorio.