Ripartono le attività didattiche all’Oasi Laguna del Re: il 5 ottobre Open Day per i docenti
Ripartono le attività didattiche all’Oasi Laguna del Re: il 5 ottobre Open Day per i docenti
MANFREDONIA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico ripartono all’Oasi Laguna del Re le
attività didattiche rivolte alle scuole, con percorsi dedicati all’educazione civica, alla sostenibilità,
all’Agenda 2030, alla biodiversità e alla conoscenza del territorio.
La proposta, promossa dal Centro Studi Naturalistici in collaborazione con DauniaTur, Fare
Natura e WWF, è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori e prevede esperienze
sul campo dedicate agli ecosistemi delle zone umide, alla biodiversità e al rapporto tra natura,
agricoltura e territorio.
L’Oasi Laguna del Re costituisce un esempio di recupero e gestione di un ambiente naturale in un
territorio caratterizzato dalla presenza agricola. Il progetto ha ricevuto negli ultimi anni diversi
riconoscimenti, tra cui la Menzione Speciale del Premio Nazionale del Paesaggio 2023, il
Premio Sviluppo Sostenibile 2025, nella sessione dedicata al Ripristino della Natura, e il Premio
Argos Hippium 2026.
Il 5 ottobre l’Open Day per i docenti
Per presentare alle scuole le attività e consentire a insegnanti e dirigenti scolastici di conoscere
direttamente l’area, lunedì 5 ottobre alle ore 15.30 si terrà un Open Day presso l’Oasi Laguna
del Re, a Manfredonia.
L’incontro sarà un’occasione per visitare l’Oasi, conoscere le guide naturalistiche e approfondire
le proposte didattiche, confrontandosi sulle possibili attività e sui percorsi da programmare
durante l’anno scolastico.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria attraverso il modulo di
iscrizione: https://forms.gle/Uh4DU44e9aXRaPn57
L’esperienza all’Oasi offre agli studenti un’occasione concreta per conoscere la biodiversità e
comprendere il rapporto tra natura, agricoltura e territorio.