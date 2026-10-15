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Manfredonia, Grotta Scaloria: visite guidate

Sabato 17 ottobre sarà possibile partecipare alle visite guidate agli scavi esterni di Grotta Scaloria, uno dei luoghi archeologici più importanti e affascinanti del nostro territorio.

Un’iniziativa che il Comune di Manfredonia ha voluto patrocinare, condividendone pienamente il valore culturale e divulgativo: conoscere ciò che custodisce la nostra terra significa anche imparare a proteggerlo, valorizzarlo e consegnarlo alle generazioni future.

Grotta Scaloria rappresenta una testimonianza straordinaria del Neolitico mediterraneo, legata a rituali antichissimi e al culto dell’acqua. Le visite consentiranno di conoscere da vicino anche gli scavi attualmente in corso nell’area esterna della Grotta, accompagnati dal gruppo di ricerca e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT.

Sabato 17 ottobre 2026

Turni di visita:

9.00 – 10.15

10.15 – 11.30

11.30 – 12.45

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. Le prenotazioni sono aperte tutti i giorni fino a venerdì 16 ottobre, dalle ore 9.00 alle 15.00, al numero 0881/723341.

È un’occasione preziosa per entrare, attraverso l’archeologia e la ricerca, nella storia più antica di Manfredonia. Grotta Scaloria è parte della nostra identità e merita di essere sempre più conosciuta, studiata e valorizzata.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura

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