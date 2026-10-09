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Il Parco Nazionale del Gargano incontra il mondo dello scoutismo

IL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO INCONTRA IL MONDO DELLO SCOUTISMO: INSIEME PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO!

Un incontro ricco di idee e prospettive quello che si è svolto presso la sede dell’Ente Parco con i responsabili di zona dell’AGESCI della provincia di Foggia.

Al centro del confronto, la volontà di costruire una collaborazione stabile tra il Parco Nazionale del Gargano e il mondo dello scoutismo, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che vedrà gli scout protagonisti di iniziative di educazione ambientale, giornate ecologiche e attività di tutela e valorizzazione del territorio.

Lo scoutismo rappresenta una straordinaria scuola di vita, fondata sul rispetto della natura, sul senso di comunità e sul valore del servizio. Principi che si incontrano perfettamente con la nostra idea di un Parco aperto, partecipato e vicino alle nuove generazioni.

Crediamo che la tutela dell’ambiente passi soprattutto attraverso l’educazione, la partecipazione e la capacità di trasmettere ai più giovani l’amore per il proprio territorio.

Perché il futuro del Gargano si costruisce anche così: educando al rispetto della natura e trasformando questo rispetto in impegno concreto.