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Il CSN tra i vincitori di “SUDdiVISIONI”: arte e natura si incontrano nell’Oasi Laguna del Re

Il Centro Studi Naturalistici (CSN) esprime grande soddisfazione per il finanziamento

ottenuto nell’ambito del bando straordinario “SUDdiVISIONI” della Fondazione dei Monti

Uniti di Foggia. Il progetto del CSN è tra i 15 selezionati per la Capitanata, a fronte di 85

candidature e richieste complessive per circa 3 milioni di euro.



L’iniziativa, dal valore complessivo di 43.000 euro, di cui 30.000 finanziati dalla

Fondazione, unirà arte, educazione ambientale e partecipazione nell’Oasi Laguna del Re di

Manfredonia. Sono previsti laboratori, residenze artistiche, visite naturalistiche, workshop

con scuole e cittadini, video, installazioni temporanee e una mappa digitale.

Fondamentale il supporto dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, che ha creduto nella

proposta. Il CSN ringrazia la presidente, avv. Michaela Di Donna, il direttore, prof. Antonino

Foti, e il prof. Pietro De Scisciolo, che ha contribuito alla stesura del progetto insieme a

Tommaso Evangelista Storico e critico dell’arte.



«Questo risultato premia un percorso di ricerca capace di integrare competenze scientifiche,

artistiche ed educative», dichiara Michela Ingaramo, responsabile scientifica dell’Oasi

Laguna del Re. «Offriremo soprattutto ai giovani nuovi strumenti per conoscere la biodiversità

e prendersi cura del territorio attraverso l’arte».



«Questo è un progetto di contaminazioni tra natura e arte che ho fortemente voluto. L’arte

può aiutarci a osservare la natura con maggiore attenzione», aggiunge il naturalista del CSN

Vincenzo Rizzi. «Le attività rispetteranno gli equilibri ambientali, attraverso interventi leggeri,

temporanei e compatibili con i luoghi, contribuendo alla riqualificazione del paesaggio».

«L’Accademia è felice di contribuire ad un progetto che rappresenta un potente strumento di

crescita artistica per i nostri studenti e dona bellezza a un luogo di grande valore come l’Oasi

Laguna del Re», dichiarano Michaela Di Donna e Antonino Foti.