Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare a Manfredonia: le date
Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare a Manfredonia: le date
16 ottobre 2026
Piazza del Popolo – Manfredonia
dalle 18 alle 20
18 ottobre 2026
Largo Diomede – Manfredonia
dalle 10:30 alle 13
I Volontari del Comitato di Croce Rossa di Manfredonia parteciperanno alla Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, un evento internazionale dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla sensibilizzazione sull’importanza di saper intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.
Quest’anno ci saranno ben due momenti, uno venerdì 16 – in Piazza del Popolo – dalle 18 alle 20 ed uno domenica 18 – in Largo Diomede – dalle 10:30 alle 13;
i nostri volontari realizzeranno dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), coinvolgendo cittadini, studenti e famiglie.
L’obiettivo è semplice ma fondamentale: insegnare a tutti che chiunque può salvare una vita. Con poche semplici manovre possiamo diventare protagonisti della catena della sopravvivenza.
Unisciti a noi per due giornate di formazione, partecipazione e solidarietà, dedicate a costruire una comunità più consapevole e pronta ad agire.
Per saperne di più: