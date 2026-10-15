Eventi Manfredonia

Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare a Manfredonia: le date

Comunicato Stampa15 Ottobre 2026
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Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare a Manfredonia: le date

📅 16 ottobre 2026

📍 Piazza del Popolo – Manfredonia

🕔 dalle 18 alle 20

📅 18 ottobre 2026

📍 Largo Diomede – Manfredonia

🕔 dalle 10:30 alle 13

I Volontari del Comitato di Croce Rossa di Manfredonia parteciperanno alla Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, un evento internazionale dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla sensibilizzazione sull’importanza di saper intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Quest’anno ci saranno ben due momenti, uno venerdì 16 – in Piazza del Popolo – dalle 18 alle 20 ed uno domenica 18 – in Largo Diomede – dalle 10:30 alle 13;

i nostri volontari realizzeranno dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), coinvolgendo cittadini, studenti e famiglie.

💪 L’obiettivo è semplice ma fondamentale: insegnare a tutti che chiunque può salvare una vita. Con poche semplici manovre possiamo diventare protagonisti della catena della sopravvivenza.

Unisciti a noi per due giornate di formazione, partecipazione e solidarietà, dedicate a costruire una comunità più consapevole e pronta ad agire.

Per saperne di più:

✔️www.ilcor.org/wrah

✔️http://www.erc.edu/…/where…/world-restart-a-heart-wrah

Comunicato Stampa15 Ottobre 2026