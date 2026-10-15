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Meteo, pioggia prevista per la prossima settimana?

La prossima settimana si preannuncia più dinamica rispetto agli ultimi giorni a causa del passaggio di più fronti instabili che provocheranno delle piogge, localmente anche intense, dapprima al Nord e poi anche sul resto del Paese.



Lo scrive IlMeteo.it

Nel corso delle giornate di Martedì 20 e Mercoledì 21 Ottobre, è previsto l’approfondimento di un nucleo depressionario che innescherà precipitazioni battenti, specialmente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Un elemento da monitorare con attenzione sarà la componente energetica: complice la persistenza di temperature superficiali dei mari ancora piuttosto elevate, vi sarà a disposizione un elevato potenziale termodinamico (CAPE), favorevole all’innesco di celle temporalesche.