Uomini e Donne, Martina De Ioannon rompe il silenzio: “Non ho tradito nessuno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultimo periodo di sta parlando molto della sfera sentimentale di Martina De Ioannon, soprattutto dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex fidanzato Ciro Solimeno hanno ufficializzato la loro rottura.

Usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi sono stati insieme per circa otto mesi e dopo alcune voci di crisi hanno confermato di aver messo fine alla loro storia d’amore. Da quel momento hanno iniziato a circolari molti rumors in merito ad un presunto riavvicinamento di Martina De Ioannon alla sua non scelta, Gianmarco Steri. Voci che sono state presto confermate da vari scatti che li ritraggono insieme, anche in atteggiamenti intimi.

Martina De Ioannon ha tradito Ciro Solimeno? L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta

Sono in molti a pensare che l’ex tronista abbia tradito l’ex fidanzato con la sua nuova fiamma, lei nelle scorse ore ci ha tenuto a fare chiarezza. Sul suo profilo Instagram ha infatti smentito i rumors dicendo: “Non ho tradito nessuno, non so chi ve l’ha raccontata questa cag***. Nessuno ha le corna“.

Chiaramente infastidita dalle voci che stanno circolando sul suo conto, sicuramente anche dalle rivelazioni dell’ex fidanzato dopo la rottura, Martina De Ioannon ha aggiunto: “Bisogna accettare di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia. Fine”. Intanto Amedeo Venza sui social ha fatto sapere che Martina e Gianmarco sono in trattativa per Verissimo, racconteranno a Silvia Toffanin i dettagli del loro riavvicinamento e dell’inizio della loro relazione? Lo scopriremo.