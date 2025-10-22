Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta contro Martina: “Non sapevo nulla, mi ha preso in giro”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la fine della sua storia d’amore con Ciro Solimeno nata a Uomini e Donne l’ex tronista Martina De Ioannon sta frequentando la sua non scelta Gianmarco Steri. Tanti sono i rumors che stanno circolando negli ultimi giorni, sull’intrecciata vicenda si è espresso anche un amico dell’ex tronista.

A Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Ciro Solimeno era a conoscenza del fatto che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si stavano sentendo e che si sarebbero visti. L’ex corteggiatore non è certo rimasto in silenzio, ha infatti smentito tutto durante una chiacchierata con Amedeo Venza. Ci ha tenuto a precisare che lui non sapeva nulla, altrimenti non lo avrebbe mai permesso, non avrebbe mai accettato la situazione.

Ciro Solimeno smentisce le ultime novità: l’ex corteggiatore non sapeva che Martina sentiva Gianmarco

L’ex fidanzato di Martina De Ioannon ha fatto sapere che non avrebbe certo fatto finta di nulla se avesse saputo davvero come stavano le cose. A detta sua la situazione a lui non avrebbe portato a nulla, solo a farlo passare per c*glione davanti a tutti.

Chiaramente deluso e infastidito Ciro Solimeno ha anche detto: “E’ lei invece che mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta”. Lui pensa che l’ex fidanzata ha sfruttato tutto quello che poteva senza avere alcun rispetto per quello che c’era stato tra loro. L’ex corteggiatore ha poi ribadito: “È semplicemente impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente”.