Helena Prestes inedita: “Ho un segreto”, la rivelazione

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è tornata prepotentemente alla ribalta in questi ultimi tempi grazie alla partecipazione a The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. In questi giorni, la piattaforma ha condiviso sui social alcuni spezzoni del programma. In un video si vede Helena Prestes fare una rivelazione al Leone, la figura che comanda il gioco. La compagna di Javier Martinez dichiara le seguenti parole: “Io ho un segreto che non ti avevo mai detto. Io sono molto amica di Alex Caniggia. La cosa tra di noi è strategia. Adesso l’importante è vincere e non far vedere agli altri che abbiamo questo legame.” Nel filmato, la donna parla con il figlio del noto calciatore argentino in merito ad un piano messo in azione all’interno di The 50 Italia.

Helena Prestes vuole arrivare alla finale di The 50 Italia

La modella brasiliana è tra le protagoniste assolute di The 50 Italia, dove sta sta creando le sue alleanze per arrivare alla finale. Dopo essersi avvicinata a Valerio Mazzei e Matteo Diamante, ecco che Helena Prestes ha stretto un patto con Alex Caniggia. La donna ha dimostrato di voler raggiungere la fine e provare a vincere un bonus molto generoso. Secondo quanto riportato da Fanpage, la persona che vincerà il reality show guadagnerà 10 mila euro oltre ad un bonus giornaliero di 500 euro ed un cachet che va dagli 8 ai 9 mila euro a seconda della popolarità.