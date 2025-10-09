Uomini e Donne, Martina De Ioannon contro Ciro: “Tradimenti mai accaduti, allusioni e vittimismo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sui social hanno annunciato la fine della loro relazione, nata otto mesi prima a Uomini e Donne.

Già da un po’ circolavano voci di crisi, nel momento in cui hanno rivelato ai loro fan di essersi lasciati hanno fatto sapere che la loro storia è stato un intenso viaggio. A detta loro è stato un tuffo nel vuoto senza paracadute, solo con il coraggio di credere in un amore che resta indimenticabile e autentico nonostante tutto. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno avevano anche sottolineato che si sono sempre portati rispetto e che avrebbero continuato a farlo, le cose però non sono andate proprio così.

Martina De Ioannon ha tradito Ciro Solimeno? Lei fa chiarezza sui social

Nelle scorse ore l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha lasciato intendere di essere stato tradito dall’ex fidanzata, lei però non è rimasta in silenzio. La sua replica è arrivata su TikTok, dove ha chiarito: “Tradimenti mai accaduti. Io non vedo silenzio, vedo allusioni a cose mai accadute per fare vittimismo“.

Dopo aver accusato Ciro Solimeno di fare la vittima l’ex tronista ha detto che è più facile attaccare lei per fare un TikTok. In molti stanno manifestando sostegno e vicinanza a lui, secondo Martina De Ioannon ora è il momento vittima perché solo in questo modo si ottengono i consensi.