Gianmarco Steri, il retroscena dell’amico: “Lui e Martina si sentono da metà settembre”

Giorno dopo giorno stanno trapelando nuovi rumors in merito al riavvicinamento tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Lei non lo aveva scelto a Uomini e Donne ma nelle scorse settimane ha messo fine alla sua relazione con Ciro Solimeno e sta frequentando la sua non scelta.

Sul web stanno spuntando diverse segnalazioni che ritraggono gli ex volti di Uomini e Donne insieme, anche in atteggiamenti intimi. Sono stati beccati mentre si baciavano e mano nella mano fuori da un locale a Roma. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo un amico di Gianmarco Steri, Matteo, si è lasciato sfuggire alcuni retroscena sulla nuova coppia.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sentono da settimane: parla un amico di lui

Il ragazzo ha raccontato che il primo incontro tra i due ex tronisti del dating show non era casuale, si erano infatti sentiti su Instagram e si erano messi d’accordo, Ciro Solimeno però non ne sapeva nulla. L’amico di Gianmarco Steri ha raccontato di aver letto le loro chat, ad iniziare la conversazione è stata Martina De Ioannon a metà settembre.

A detta sua diceva all’ex tronista che sentiva la sua mancanza e che voleva vederlo, lui all’inizio era freddo e le chiedeva come mai non l’avesse scelto. Quella sera nel locale c’era anche Ciro e quando ha scoperto tutto si è infuriato ed è andato via. La loro relazione è poi giunta al capolinea e Martina De Ioannon ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri. I due dopo essere stati più volte pizzicati insieme confermeranno di essere una coppia?