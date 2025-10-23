Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco mano nella mano a Roma: “Fanno di tutto per…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano a ritrovarsi al centro dell’attenzione per via del loro flirt che da qualche giorno non è più segreto.

A Uomini e Donne entrambi avevano trovato l’amore ma da qualche settimana sono tornati single e si sono rivisti. Sembra che tra i due sia scattata subito la scintilla, nei giorni scorsi Ciro Solimeno ha fatto sapere che l’ex fidanzata poco dopo la loro rottura ha ammesso di aver rivisto il suo ex corteggiatore. All’ex fidanzato ha anche detto che ci sono stati dei baci, lui si è sentito preso in giro.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pronti ad ufficializzare il flirt?

Da quando sono stati pizzicati insieme gli ex volti di Uomini e Donne non si stanno più nascondendo. Ad oggi non hanno ancora ufficializzato la loro relazione però trascorrono delle serate insieme nei locali romani dove non si fanno scrupoli a mostrarsi in atteggiamenti intimi.

Suo web stanno circolando diversi scatti che li ritraggono mentre si baciano, Alessandro Rosica nelle scorse ore ha anche pubblicato una foto in cui si tengono per mano all’uscita di un locale. C’è chi pensa che potrebbero approdare presto nello studio di Uomini e Donne per parlare del loro riavvicinamento. Lorenzo Pugnaloni, invece, ha detto che potrebbero andare insieme a Verissimo questa settimana oppure la prossima.