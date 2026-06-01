The 50 Italia, Shaila Gatta svela un retroscena: “Ecco cosa facevano tutti”

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Shaila Gatta è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show rilasciato da Amazon Prime Video. L’ex velina di Striscia La Notizia si sta mettendo in mostra grazie al suo carattere e la sua tenuta fisica che le sta permettendo di superare le prove. In queste ore, la donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram, riguardante una scena avvenuta all’interno di The 50 Italia. Nel filmato si vede Shaila Gatta collaborare con un concorrente per superare una sfida messa in piedi dal Leone. La donna ha allegato il tutto con la seguente didascalia: “Menomale che sono cazzuta e competitiva perchè le strategie non sono mai state il mio forte. Anzi ho scelto pure il compagno più complicato del cast per aggiungere un livello di difficoltà.”

Shaila Gatta rivela di non aver fatto strategie a The 50 Italia

L’ex concorrente del Grande fratello ha risposto ad alcuni commenti dei fans sotto il nuovo post pubblicato su Instagram. In questa circostanza, Shaila Gatta ha rivelato un retroscena in merito a quello che accadeva durante le registrazioni di The 50 Italia. La donna ha scritto: “Quasi tutti parlavano di strategie tranne me. Io Alice nel paese delle meraviglie.” L’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato ha rivelato di essere stata spontanea nel gioco, ammettendo di non essere capace a fare strategie. Un comportamento che sembra aver portato fortuna alla donna, che dovrebbe aver raggiunto la finale del programma come riportato da alcune indiscrezioni.