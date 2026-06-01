Helena Prestes e Javier Martinez, arrivano elogi per la coppia: ecco da chi

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra tra le coppie più amate uscite dal Grande fratello. I due sono tornati a far parlare di loro in questi ultimi giorni quando hanno preso parte alla nuova edizione di Vip champion, un evento svoltosi sull’isola di Capri che mescola personaggi dell’imprenditoria, spettacolo e dello sport. In questo frangente, la coppia ha avuto modo di fare nuove conoscenza. In particolare, Stefano Sala ha elogiato Helena Prestes e Javier Martinez, rispondendo ad una domanda di un utente su Instagram. L’ex compagno di Dayane Mello ha dichiarato le seguenti parole: “Io conosco da tantissimi anni Helena è super simpatica, esuberante come me, mi trovo strabene. Ho avuto il piacere di conoscere Javier. E’ un ragazzo super simpatico, disciplinato, educatissimo e sopratutto con tanta voglia di fare. E’ stata una bellissima conoscenza che ho fatto in quest’esperienza.”

Helena Prestes e Javier Martinez hanno incantato sull’isola di Capri

Helena Prestes e Javier Martinez hanno conquistato Stefano Sala, presente anche lui sull’isola di Capri per prendere parte al Vip champion. L’ex concorrente del Grande fratello ha usato parole di stima verso la coppia ed in particolare sul pallavolista argentino che ha avuto modo di conoscerlo all’evento. Gli Helevier hanno incantato in questi giorni sull’isola campana. La modella brasiliana ed il suo compagno hanno fatto sognare il popolo della rete quando hanno ballato un lento nel corso di una cena offerta dagli organizzatori di Vip champion.