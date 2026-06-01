Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma, nuovo reality show dopo il Grande fratello: ecco quale

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Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma hanno partecipato entrambi al Grande fratello. Nelle loro rispettive edizioni, l’ex velino di Striscia La Notizia e l’ex Miss Italia avevano raggiunto la finale del reality show targato Mediaset. A distanza di tempo da quella partecipazione, ecco che i due sono tornati prepotentemente alla ribalta per un’indiscrezione lanciata da Chi. Secondo il settimanale, Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma prenderanno parte della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2026, le cui registrano inizieranno tra pochi giorni nelle Filippine. Oltre ai due ex gieffini, presente nel cast anche Francesco Chiofalo che in questo momento si sta mettendo in mostra nella prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video.

Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma nel cast dell’Isola dei famosi 2026

Il settimanale Chi ha confermato la presenza di Zeudi Di Palma, Pierpaolo Pretelli e Francesco Chiofalo nel cast nella nuova edizione dell’Isola dei famosi 2026. Sempre il noto giornale ha annunciato Selvaggia Lucarelli come conduttrice. La nota giornalista ha preso il posto di Veronica Gentili che non è stata confermata alla conduzione del programma. Nei prossimi giorni, la donna insieme al cast partirà per le Filippine dove verranno registrate le puntare del reality show, la cui messa in onda è prevista per l’autunno sui teleschermi di Canale 5.