The 50 Italia, quanto hanno guadagnato Helena Prestes e Shaila Gatta? C’è la cifra

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Helena Prestes e Shaila Gatta sono tra le protagoniste assolute della prima edizione di The 50 italia, il nuovo reality show uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. Le due ex gieffine insieme ad altri 48 concorrenti si sfidano in prove fisiche e mentali per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore. In queste ore, Fanpage ha svelato i cachet che i concorrenti avrebbero preso per partecipare alla prima edizione di The 50 Italia. Secondo quanto riportato dal portale, i profili meno notati avrebbero guadagnato dai 1000 ai 1500 euro. Cachet che aumenta coi profili più conosciuti. Helena Prestes così come Shaila Gatta potrebbero aver guadagnato dagli 8 mila fino ai 9 mila euro. A questa cifra bisogna aggiungere il compenso per ogni giorno passato all’interno del programma.

The 50, Helena Prestes e Shaila Gatta avrebbero guadagnato oltre 15 mila euro

I concorrenti di The 50 Italia avrebbero ottenuto 500 euro al dì con aumento previsto al quinto giorno di partecipazione. In caso di vittoria, invece, il concorrente guadagnerebbe 10 mila euro di bonus mentre allo spettatore potrebbe toccare un montepremi di 50 mila euro in gift card. Insomma, Helena Prestes così come Shaila Gatta potrebbero aver guadagnato oltre 15 mila euro per prendere parte alla prima edizione del programma. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete le due donne sarebbero arrivate in finale e quindi ad un passo dalla possibilità di ottenere quel bonus da 10 mila euro in caso di vincita.