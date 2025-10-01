Uomini e Donne, Martina e Ciro confermano la rottura: lei ha rivisto Gianmarco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si parlava un po’ di una possibile crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sembrava che tra i due fosse tornato il sereno ma nelle scorse ore hanno spiazzato tutti con l’annuncio della loro rottura.

I due si erano conosciuti a Uomini e Donne e sembravano molto innamorati, da un po’ però non si mostravano complici e felici come prima sui social e i loro fan avevano già capito che c’era qualcosa che non andava. Nelle scorse ore entrambi hanno pubblicato una storia sui loro profili Instagram per ufficializzare la fine della loro storia d’amore.

Martina e Ciro si sono detti addio: l’ex tronista ha rivisto Gianmarco Steri?

Nell’annuncio ci hanno tenuto a dire che certe esperienze fatte con il cuore anche se non hanno un lieto dine lasciano un’impronta indelebile. La loro storia d’amore è stato un viaggio intenso e hanno sempre creduto in un amore che nonostante tutto resta indimenticabile e autentico.

In merito all’addio Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno aggiunto: “I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre“.

Dopo l’annuncio è spuntata un’indiscrezione che riguarda l’ex tronista, una fonte ha rivelato a Lorenzo Pugnaloni che l’ex coppia avrebbe litigato perché lui non sapeva che lei aveva incontrato Gianmarco. L’influencer ha poi aggiunto: “Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune. Per questo si sono lasciati entrambi?“.