Uomini e Donne Gianmarco e Martina stanno insieme, Cristina Ferrara sbotta: “Giocato sporco”

Negli ultimi giorni Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si stanno ritrovando spesso al centro del gossip per via del loro flirt, poco fa anche Cristina Ferrara ha rotto il silenzio per dire la sua.

Gli ex volti di Uomini e Donne di recente sono stati pizzicati insieme, sta anche circolando una foto che li ritrae all’interno di un locale mentre si baciano. L’ex tronista ha ammesso all’ex fidanzato Ciro di aver rivisto Gianmarco Steri, ha anche detto che si sono baciati. Ufficialmente non sono ancora usciti allo scoperto, ma ormai non è più un segreto che si stiano frequentando. Come l’ha presa Cristina Ferrara? Tramite una storia postata su Instagram ha scritto: “Non c’è nulla di male se l’amore trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso“.

Sfogo social di Cristina Ferrara: cosa ha detto dopo aver visto Martina e Gianmarco insieme

L’ex corteggiatrice pensa che chi ha chiuso una relazione dando la colpa ai litigi sapendo che portava avanti solo qualcosa di facciata ha perso la maschera oltre che una storia. Adesso per lei è tutto più chiaro, si era accorta che qualcosa non andava e si era data inutili colpe dal momento che si trattava solo di disinteresse.

Cristina Ferrara ai fan ha detto di averci visto lungo e ora che ha collegato tutti i punti ha capito come mai c’è stato il desiderio di mettere tutto nero su bianco proprio il giorno prima del ‘casuale’ incontro. A Gianmarco Steri augura di riuscire a sentirsi davvero se stesso perché non c’è cosa peggiore di vivere per compiacere gli altri. Gli augura anche che sia autentica la serenità che ha trovato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così concluso: “Non entro nei dettagli, perché ho troppa empatia e finirei per provare io la vergogna che dovrebbero provare altre persone“.