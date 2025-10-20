Uomini e Donne, Ciro Solimeno conferma le voci su Martina e Gianmarco: “Si sono baciati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da quando Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno ufficializzato la loro rottura stanno circolando diversi rumors in merito ad un presunto riavvicinamento tra l’ex tronista e Gianmarco Steri.

Anche lui è tornano single dopo la fine della sua relazione con Cristina Ferrara e sembra che lui e Martina si siano davvero rivisti. Nei giorni scorsi una ragazza ha fatto sapere di averli visti insieme nel negozio di lui mentre si baciavano. Ciro Solimeno è ancora innamorato dell’ex fidanzata e certe notizie lo hanno non poco ferito. Proprio per questo motivo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social durante il quale ha confermato il flirt tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon stanno insieme? Ciro Solimeno svela la verità

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi seguaci di aver sentito l’ex fidanzata dopo le voci che stanno circolando sul web. Lei non ha negato, ha infatti ammesso di aver rivisto Gianmarco Steri, ha poi aggiunto: “Hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che si sono dati dei baci e non sono andati oltre, ma non le credo“.

Ciro Solimento chiaramente deluso dalla situazione ha detto che Martina De Ioannon ha sempre avuto il pensiero di Gianmarco, quando ha ammesso che si sono baciati lui l’ha insultata. L’ex tronista mentre discutevano gli ha anche detto che a 28 anni è normale che vada a prendersi la persona che vuole.