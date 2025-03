Shaila Gatta vuole lasciare Lorenzo dopo il GF? Spunta l’indiscrezione: “Lo farà durante la finale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta dopo il Grande Fratello si è resa conto di voler mettere fine alla sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato? Stando ai rumors la sua intenzione è quella di mettere fine alla loro relazione, a farlo sapere è stato Biagio D’Anelli su TikTok.

Il noto giornalista ha rivelato di aver appreso la notizia da un amico che lei e l’ex gieffina hanno in comune, sarebbe stata proprio la ballerina a confermare durante una telefonata di voler prendere le distanze da Lorenzo Spolverato. All’amico avrebbe detto che non vuole più avere nulla a che fare con il gieffino, starebbe infatti cercando un modo per lasciarlo.

Shaila Gatta lascerà Lorenzo Spolverato durante la finale del GF? Cosa ha svelato D’Anelli

Biagio D’Anelli ha più volte ribadito che Shaila Gatta non vuole più stare con Lorenzo Spolverato. Tra le varie cose ha detto: “Shaila mollerà Lorenzo durante la finale del Grande Fratello“. Il giornalista si è anche augurato che l’ex gieffina farà davvero questa dichiarazione nell’ultima puntata del reality perché se non lo farà lascerà tutti con l’amaro in bocca.

Intanto, stanno circolando diverse voci sull’ex gieffina da quando è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Lei dopo l’eliminazione ha fatto sapere di essere felice, anche sui social ha rassicurato tutti dicendo che sta bene ma stando ai rumors il suo umore al momento sarebbe nero per aver perso contro Helena Prestes al Grande Fratello.