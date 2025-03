Lorenzo Spolverato dopo l’eliminazione di Shaila: “Era euforica, poi arriva la botta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato dopo la semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri sera ha commentato l’eliminazione di Shaila Gatta. Durante una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti in giardino le ha detto di aver avuto la possibilità di parlare con la fidanzata mentre era in confessionale.

Il gieffino si è detto preoccupato perché teme che la reazione dell’ex gieffina non sarà positiva non appena avrà realizzato. Queste le sue parole: “Mi ha salutato, era euforica e io ero un po’ emozionato. Ma lei è così, quando ci sono emozioni forti è euforica e poi le scende, poi arriva la botta, un po’ la conosco eh“.

Le rivelazioni di Lorenzo Spolverato dopo l’uscita di Shaila Gatta dal Grande Fratello

Il gieffino non si aspettava affatto che Shaila Gatta sarebbe stata eliminata ieri sera dal Grande Fratello. A parer suo l’ex velina di Striscia la notizia è sempre stata sincera e coerente nella casa più spiata dagli italiani e non capisce come sia potuto succedere che abbia perso al televoto sia contro Helena che contro Chiara.

Lorenzo Spolverato ha fatto poi sapere che adesso combatterà fino alla vittoria anche per la ballerina. All’amica ha anche detto che il loro è un amore sincero, al di là di tutte le cose che si sono detti per rabbia e istintività. Pensa che dopo il reality dovranno trovare il modo per gestire meglio le liti e per crescere insieme. Il gieffino è consapevole del fatto che il loro vero percorso inizierà lontano dalle telecamere, ha infatti concluso dicendo: “Abbiamo avuto l’imprinting qui, e fuori da qui poi ci sarà il vero percorso“.