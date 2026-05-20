Racconto di una notte raddoppia su Canale 5: ecco quando

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Racconto di una notte è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Le puntate della dizi turca sono viste da oltre un milione di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. La storia di Mahir e Canfeza ha subito importanti cambi di programmazione in questo mese di maggio. La serie turca è sbarcata dallo scorso 18 maggio nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, complice la fine de La forza di una donna. Ma le novità non sono finite qui poichè Racconto di una notte raddoppierà la propria messa in onda. Domenica 24 maggio verrà trasmesso un appuntamento pomeridiano e serale della nota serie tv turca.

Racconto di una notte raddoppia il 24 maggio

La storia d’amore di Canfeza e Mahir raddoppierà la propria messa in onda domenica 24 maggio su Canale 5. Le anticipazioni dei due nuovi appuntamenti di Racconto di una notte rivelano che Mahir deciderà di rimanere nella villa degli Yilmaz insieme a sua madre e Canfeza. In questa circostanza, Sali informerà la protagonista di non voler ostacolare la sua storia con l’ispettore, in quanto decisa a scappare da Istanbul per sentirsi finalmente libera. Canfeza, intanto, deciderà di passare una serata insieme a Mahir tra pesca e cinema. La mattina seguente, Mesude scoprirà che la protagonista ha passato la notte insieme all’ispettore.