GF Shaila Gatta, le prime parole dopo l’eliminazione: “Sono felice, non li sopportavo più”

Erano in molti a pensare che Shaila Gatta sarebbe arrivata in finale al Grande Fratello, ma non è stato così. L’ex gieffina, infatti, è stata eliminata ieri sera durante la semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Al televoto ha perso prima contro Chiara Cainelli e subito dopo con Helena Prestes ed è stata quindi costretta ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani. Il suo percorso si è concluso dopo più di sei mesi ed è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. In molti hanno fatto il tifo per lei e hanno apprezzato il suo modo di fare, però si è ritrovata spesso anche al centro di molte critiche e polemiche.

Shaila Gatta eliminata al Grande Fratello: cosa ha detto dopo la diretta

L’ex velina di Striscia la notizia in studio si è detta convinta che a penalizzarla sia stato soprattutto il fatto di essersi scagliata contro Zeudi Di Palma al Grande Fratello, lei però non poteva non essere sincera. Dopo l’eliminazione ha salutato Lorenzo Spolverato con euforia e gli ha detto che fuori ci sono molte cose ad attenderli.

Dopo la puntata Shaila Gatta ha commentato la sua eliminazione dicendo: “Sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accade dopo e non è il gioco quello che conta davvero”. L’ex gieffina ha ammesso che le sarebbe piaciuto restare al Grande Fratello durante l’ultima settimana, però si sente libera dopo quasi sette mesi e non vede l’ora di rivedere la sua famiglia.