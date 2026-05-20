Affari Tuoi, Sofia fregata, avrebbe potuto sbancare ma qualcosa è andato storto: il video della beffa

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È stata una puntata dal sapore amaro, quella del 20 maggio di Affari Tuoi. Di fronte a Stefano De Martino c’era Sofia, una ragazza delle Marche, accompagnata dalla zia Rossella. Per loro, quella serata avrebbe potuto trasformarsi in un finale da sogno. Invece, a cambiare tutto, è stata la prudenza.

Sofia ad Affari Tuoi nella puntata del 20 maggio

Sofia ha 26 anni, viene da Magliano di Tenna, in provincia di Fermo, e sogna di insegnare Lettere. Lo scorso novembre ha finalmente ottenuto l’abilitazione che desiderava da tempo e adesso aspetta con emozione il momento di entrare in classe. Accanto allo studio coltiva anche una grande passione per il canto, nata durante uno spettacolo di fine anno alle scuole medie e incoraggiata dal padre, che l’ha sempre spinta a credere nella sua voce. Con lei, in studio, c’era zia Rossella, 58 anni, impiegata in un centro di assistenza fiscale, presenza affettuosa e rassicurante per tutta la partita.

Finale che sa di beffa: la concorrente perde 300.000 euro

L’avventura di Sofia era partita sotto ottimi auspici, con il pacco numero 13 stretto tra le mani e una serie di offerte importanti arrivate sin dai primi minuti. Il Dottore aveva iniziato con un assegno da 39mila euro, fino ad arrivare alla proposta finale da 50mila euro. Nonostante le occasioni per cambiare, Sofia aveva deciso di restare fedele al suo numero, senza mai tradirlo.

Il momento più delicato è arrivato nel finale. Sul tabellone erano rimasti due pacchi rossi, da 15mila e 300mila euro, e un solo blu da 1 euro. Una situazione carica di tensione, capace di far battere il cuore anche da casa. Sofia, però, non se l’è sentita di rischiare tutto e ha scelto di accettare l’assegno da 50mila euro.

Pochi istanti dopo è arrivato il colpo più duro. Nel suo pacco c’erano davvero i 300mila euro. Un attimo gelido, di quelli che lasciano spazio al silenzio e a un sorriso spezzato dall’amarezza. Una beffa difficile da dimenticare per Sofia, che ha visto sfumare davanti ai suoi occhi il finale perfetto.