Grande fratello vip, ex gieffina e la dedica speciale per Alessandra Mussolini: “Unica”

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Alessandra Mussolini è stata la grande protagonista dell’edizione del Grande fratello vip appena conclusosi sui teleschermi di Canale 5. La finale del reality show ha registrato oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. Un grande successo per Ilary Blasi e tutta la squadra anche grazie ad un cast di tutto rispetto. Tra i personaggi di punta di questa edizione vi è senz’altro Alessandra Mussolini, che si è aggiudicata il montepremi finale. Proprio l’ex deputata europarlamentare ha ricevuto una dedica speciale da parte di un’ex gieffina che ha partecipato insieme al Grande fratello. Lucia Ilardo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con questo messaggio per la donna: “Senza di te non sarebbe stato lo stesso. Sei unica e speciale, sento già la tua mancanza.”

Grande fratello vip, Lucia Ilardo e la dedica per Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo ha voluto scrivere una dolce dedica ad Alessandra Mussolini. Le due donne hanno stretto un importante rapporto d’amicizia all’interno della casa del Grande fratello vip. L’ex protagonista di Temptation Island si era appoggiata all’ex deputata in cerca di consigli durante tutto il percorso nel programma. Intanto Lucia Ilardo ha rotto il silenzio in merito all’avventura nella casa. In una storia su Instagram, l’ex gieffina ha fatto sapere: “Non si può spiegare, vi sto leggendo tutti. Vi amo. Grazie per tutto questo affetto chi se lo immaginava. Avete il mio cuore.”