Helena Prestes, reunion con un ex gieffino: “Il posto giusto”

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. La modella brasiliana tornerà tra pochi giorni nelle case degli italiani come concorrente della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Nel frattempo, la donna continua la sua vacanza lavoro in America tra casting e dirette social coi suoi utenti. In queste ore, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per una reunion con ex gieffino, che aveva condiviso con lei l’esperienza al Grande fratello 2024. Tutto è iniziato quando la compagna di Javier Martinez ha postato un reel nel suo profilo Instagram riguardante il suo soggiorno avvenuto in Toscana e più precisamente nell’agriturismo di Luca Calvani. Nella didascalia la donna ha scritto le seguenti parole: “La Toscana in Italia è il posto giusto.”

Helena Prestes e Luca Calvani invitati a Vip Champion

La modella influencer ha postato un video su Instagram, risalente al suo breve soggiorno insieme a Javier Martinez nell’agriturismo di Luca Calvani avvenuto qualche settimana fa. Per l’occasione, l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha commentato il post della compagna con tre cuori. Helena Prestes si appresta a riabbracciare l’attore-autore toscano a fine maggio quando parteciperanno insieme alla nuova edizione di Vip Champion, dove sono stati entrambi invitati.