Shaila Gatta furiosa dopo il GF: “È scoppiata a piangere”, ha litigato anche con Stefania?

Il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello si è concluso lunedì sera durante la semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Per lei non è stata una puntata facile, ha avuto un duro confronto con Zeudi Di Palma e dopo essere finita al televoto flash contro Helena Prestes è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale.

In studio l’ex gieffina è sembrata piuttosto tranquilla e sorridente, a Lorenzo Spolverato ha detto che fuori ci sono molte cose belle ad attenderli. Anche dopo la diretta si è detta felice perché è uscita a testa alta dal Grande Fratello, anche se le sarebbe piaciuto arrivare fino alla fine. Sembra però che Shaila Gatta non fosse davvero così serena, sui social Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta sull’ex velina di Striscia la notizia. In questa si legge: “Davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere, ma era nera. Finita la puntata è scoppiata a piangere per Lorenzo e per aver perso contro Helena“.

Shaila Gatta su tutte le furie dopo l’eliminazione dal GF: è scoppiata la lite con Stefania Orlando?

Stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip sui social, dopo la puntata Shaila Gatta era molto tesa e nervosa, si sarebbe anche scagliata contro alcuni fan di Zeudi Di Palma dopo che l’hanno attaccata. Ma non è tutto, sembra infatti che l’ex gieffina dopo la diretta si sia resa protagonista di uno scontro con Stefania Orlando.

La Marzano ha infatti scritto: “Inoltre pare abbia avuto pure uno scontro con Stefania Orlando“. Nelle ultime settimane diversi sono stati i battibecchi tra le due ex gieffine, hanno litigato anche fuori dalla casa del Grande Fratello? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.