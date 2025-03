Shaila Gatta, umore a terra dopo il GF? Lei rompe il silenzio: “Sto bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello è durato sei mesi e mezzo ma è stata eliminata ad un passo dalla finale perdendo al televoto flash contro Helena Prestes durante la semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Da quando è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani si sta parlando molto di lei. C’è chi ha fatto sapere che dopo la puntata il suo umore era nero nonostante abbia provato a nasconderlo di fronte alle telecamere. Lei aveva detto di essere felice e di essere uscita a testa alta, sembra però che sia scoppiata in lacrime dopo la diretta per Lorenzo e per aver perso contro Helena. L’ex gieffina si sarebbe anche scagliata contro i fan di Zeudi Di Palma dopo che loro l’hanno insultata. Sui social Deianira Marzano ha anche rivelato che Shaila Gatta è rimasta molto delusa perché non si aspettava dall’esterno così tante critiche, non appena è uscita dal Grande Fratello ha però trovato una realtà diversa da quella che si aspettava.

Shaila Gatta delusa dalle critiche dopo il Grande Fratello? L’ex gieffina rassicura i fan

Tra le varie cose la nota esperta di gossip ha fatto sapere che l’ex velina di Striscia la notizia fuori dalla casa più spiata d’Italia si è resa conto che alcune amicizie erano diverse ma come le vedeva lei da dentro. Dopo aver letto tante insinuazioni e indiscrezioni sul suo conto, però, Shaila Gatta ha deciso di rompere il silenzio per rassicurare i suoi affezionati fan.

Sul suo profilo Instagram l’ex velina ha pubblicato un messaggio vocale per far sapere a tutti come sta dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello. Queste le sue parole: “Ciao ragazzi, ciao a tutti. Volevo dirvi che sto bene, seven eight, sono tornata. Sono stata sei mesi e mezzo fuori dal mondo ed è stranissimo”. Shaila Gatta ci ha tenuto anche a ringraziare tutti coloro che nel bene e nel male l’hanno seguita.