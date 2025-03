Lorenzo Spolverato ha un crollo emotivo al GF, sente la mancanza di Shaila: “Voglio vincere per noi due”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da quando Shaila Gatta è stata eliminata al Grande Fratello durante la semifinale Lorenzo Spolverato si è lasciato travolgere spesso dalla malinconia. Nella casa più spiata d’Italia sente moltissimo la mancanza della fidanzata e nelle scorse ore ha avuto un crollo emotivo.

Il modello milanese ha scritto una lettera all’ex gieffina, nelle scorse ore mentre era in confessionale ha detto che il destino a volte è imprevedibile. Ci ha tenuto a precisare che per lui Shaila Gatta ha sempre vinto ed è lei il suo Grande Fratello. Dopo aver ribadito che la fidanzata gli manca da morire ha detto che vuole vincere il reality per entrambi.

Momenti difficili per Lorenzo Spolverato al GF senza Shaila: il gieffino si sfoga

Durante il suo sfogo in confessionale Lorenzo Spolverato si è detto consapevole del fatto che non saranno giorni facili nella casa più spiata dagli italiani. Lui però vuole combattere e lo farà non solo per se stesso ma anche per la fidanzata.

Rivolgendosi a Shaila Gatta il gieffino ha ribadito che non vede l’ora di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Le ha chiesto di pensarlo, dopodiché tra le varie cose ha aggiunto: “Ricordati che ti amo e che tra una settimana ti rivedo e finalmente inizia il noi grande che ho sempre sperato“.