Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: ecco quando e dove

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due hanno ottenuto grande popolarità partecipando all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. Da due settimane, la modella influencer e l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy si trovano distanti per impegni di lavoro da parte di lei. La 35enne è infatti a New York dove sta facendo alcuni casting insieme alla sua agenzia di moda. Javier Martinez, invece, ha preferito rimanere in Italia. Una distanza che si appresta ad accorciarsi a breve. Helena Prestes ed il compagno saranno ospiti entrambi di un evento sull’Isola di Capri a fine maggio.

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di un evento a Capri

Gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – si apprestano a ricongiungersi dopo essere stati lontani per diverso tempo. Helena Prestes e Javier Martinez prenderanno parte alla nuova edizione di Vip Champion, in svolgimento negli ultimi giorni di maggio sull’Isola di Capri. Proprio lo schiacciatore argento ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha confermato la sua presenza all’evento. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Anche quest’anno sarò all’evento Vip Champion sarà un’occasione bellissima per rivedere certi amici e per farne dei nuovi e sfidare qualcuno.”