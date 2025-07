Lucia vicina al single Andrea a Temptation Island, Rosario furioso: “Gelosia fortissima”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti sono stati i colpi di scena a Temptation Island durante la quinta puntata andata in onda ieri sera, tra le varie cose Rosario ha ammesso di provare gelosia nei confronti di Lucia.

Al falò di confronto anticipato Sonia ha lasciato Simone a causa del suo tradimento, lui ha detto di aver baciato la single per capire se fosse ancora innamorato di lei ma la fidanzata (ormai ex) non ha voluto sentire ragioni e ha lasciato il programma da sola. Antonio geloso di Valentina è scappato dal villaggio dei fidanzati, però poi è tornato indietro e si è calmato. Sarah invece è scoppiata in lacrime perché Valerio ha ammesso che non sente la sua mancanza. Come procede invece tra Rosario e Lucia?

Rosario parla di Lucia a Temptation Island, poi confessa di essere geloso

Parlando della fidanzata Rosario ieri sera ha fatto sapere che non è una persona romantica, non dice quello che prova e non si emoziona, sono molto diversi da questo punto di vista. A parer suo non hanno la stessa sensibilità, lei ha ammesso che un po’ è vero ma che fa parte del suo carattere. Lei intanto si sta avvicinando molto al single Andrea, dopo aver visto un video il fidanzato è scoppiato in lacrime.

A Temptation Island Lucia ha fatto sapere che sperava che il fidanzato chiedesse il falò di confronto immediato e spera che lo faccia presto perché a parer suo è pericoloso far passare troppo tempo lì. Lui al falò dei fidanzati ha ammesso che l’ha molto toccato quello che ha visto, una fortissima gelosia che non si aspettava.

Al conduttore ha detto che non aveva dubbi sulla fidanzata, credeva fosse molto fisica e leggera ma non ha apprezzato il modo in cui ha approcciato con il tentatore. Rosario ha poi aggiunto: “Tutto ciò mi dà molta gelosia. Sono molto arrabbiato”.