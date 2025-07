Temptation Island, Sarah in lacrime: “Le parole di Valerio mi hanno ferito”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sarah ha avuto un momento di sconforto a Temptation Island nel corso della quinta puntata a causa del comportamento di Valerio, dopo aver visto alcuni video non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il ragazzo si è avvicinato molto alla single Ary, durante una chiacchierata ha chiaramente ammesso che non sente la mancanza della fidanzata. Ci ha tenuto anche a precisare che non dice queste cose perché vuole ferirla o perché sta male emotivamente ma perché non sente davvero la sua mancanza, parole che hanno messo a dura prova Sarah.

Il comportamento di Valerio getta Sarah nello sconforto a Temptation Island

Valerio ha chiesto di fare un’esterna con la tentatrice Ary, mentre la fidanzata guardava i video non riusciva a smettere di piangere. Alle altre fidanzate ha detto che non ha più senso continuare questo percorso perché la relazione è già finita dal momento che il fidanzato non sta sentendo la sua mancanza.

Durante il suo sfogo Sarah ha detto: “Io dormo tutte le notti con la sua felpa con il suo profumo. A me lui mi manca tantissimo. Le sue parole mi hanno ferito“. Dopo l’esterna Valerio e Ary sono andati in camera a cambiarsi, la fidanzata visibilmente ferita ha detto di averlo visto se stesso e attratto da un’altra ragazza, dopodiché ha ribadito che vuole andare via. Chiederà il falò di confronto anticipato nella prossima puntata di Temptation Island? Non ci resta che attendere per scoprirlo.