Temptation Island, Lucia e Rosario coppia fake? La sorella di lei fa chiarezza sui social

Non c’è pace per Lucia e Rosario, coppia che sta mettendo alla prova il loro amore a Temptation Island. Tante sono le segnalazioni trapelate fino ad ora in merito alla loro relazione, in molti continuano ad accusarli di essere una coppia fake.

Sui social Deianira Marzano ha mostrato l’ennesima segnalazione che le è arrivata sulla coppia, questa rivela che i due si sono messi d’accordo prima di approdare nel villaggio. Lui deve fare quello tentato dalle single e lei quella ferita dal comportamento del fidanzato. Stanca delle voci che circolano su Lucia e Rosario la sorella di lei ci ha tenuto a dire la sua sui social.

Rosario e Lucia si sono messi d’accordo prima di Temptation Island? La sorella di lei sbotta

Riferendosi al fatto che Rosario e Lucia sono stati accusati di essere una coppia fake la sorella di lei ha invitato tutti ad aprire la mente e a non credere ai vari pettegolezzi. Si è scagliata anche contro i social dicendo che danno voce agli ignoranti permettendogli di dire quello che pensano.

La ragazza ha fatto anche sapere che le persone vicine alla coppia conoscono bene la verità sulla loro relazione, smentendo ancora che sia falsa. Ha poi concluso dicendo: “La redazione non è folle da prendere una coppia falsa”.