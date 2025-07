Temptation Island, Antonio vede Valentina con il single e scappa dal villaggio: cosa ha capito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la quinta puntata di Temptation Island nel capanno Antonio ha visto dei video che ritraggono la fidanzata Valentina con il single Francesco, i due si stanno avvicinando sempre di più nel villaggio.

La ragazza ha fatto un’esterna con il tentatore durante la quale erano molto complici, atteggiamento che ha scatenato la gelosia di Antonio. Per l’ennesima volta Valentina si è lamentata del suo rapporto con il fidanzato, non si sente rispettata e pensa che l’amore sia un’altra cosa.

Antonio fugge dal villaggio di Temptation Island, poi torna indietro e ammette i suoi errori

Vedendo i video Antonio ha perso la testa ed è fuggito dal villaggio dei fidanzati, ha iniziato a correre in cerca di un confronto con il single Francesco. Dopo un po’ si è calmato ed è tornato indietro, dove ha avuto modo di confrontarsi con gli altri fidanzati.

Per l’ennesima volta ha detto di voler andare via da Temptation Island, Rosario però ha cercato di farlo ragionare. A detta sua grazie a questa esperienza saprà cosa manca alla fidanzata e sarà più forte dopo il reality. Ha cercato di fargli capire che ha avuto molte mancanze nei confronti di Valentina, però adesso l’ha capito. Il fidanzato di Lucia ha aggiunto: “Una donna come lei è giusto che ci sia un uomo con gli attributi e che la faccia felice nei momenti giusti“. Grazie alle sue parole Antonio si è calmato e ha compreso i suoi errori, lui e Valentina riusciranno ad uscire insieme dal programma? Lo scopriremo.