Temptation Island, Rosario parla di Lucia e scoppia in lacrime: “Mi dispiace che…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della terza puntata di Temptation Island è stato dedicato spazio anche a Rosario e Lucia. I due stanno insieme da due anni, a scrivere alla redazione è stata lei.

Al momento la loro è una relazione a distanza, una condizione che però a lei pesa sempre di più. Lucia da un po’ è pronta per iniziare una convivenza, il suo fidanzato però non è ancora pronto a fare questo importante passo. Lei prima del reality ha chiaramente detto che finito questo percorso o inizieranno a vivere insieme oppure si lasceranno.

Rosario si commuove a Temptation Island: cosa ha detto sulla fidanzata Lucia

Ieri sera al falò Rosario si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al suo rapporto con Lucia. Parlando di lei non è riuscito a trattenere le lacrime, tra le varie cose a Filippo Bisciglia ha detto: “Mi dispiace che non sia scattata dall’inizio questa magia per andare a convivere, perché lei fa tanti sacrifici ed è un peso dentro molto forte”.

Al conduttore ha detto che il carico degli spostamenti della fidanzata non ricadono solo su di lei. Lui anche se è fragile cerca di non esserlo con lei, però ancora non se la sente di dirle di trasferirsi a casa sua perché dopo una precedente convivenza vuole vivere ancora il rapporto con più leggerezza.