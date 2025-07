Temptation Island, Sonia lascia Simone dopo il tradimento: Bisciglia lo bacchetta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’altra coppia ha lasciato Temptation Island durante la quinta puntata andata in onda ieri sera, si tratta di Sonia e Simone.

È stata lei a chiedere il falò di confronto anticipato dopo aver scoperto tramite alcuni video che l’ormai ex fidanzato l’ha tradita con la single Rebecca. Quando si sono ritrovati faccia a faccia sul trono lei era furiosa e delusa, più volte non è riuscita a trattenere le lacrime. Sonia si è scagliata duramente contro Simone, lo ha accusato di essere un viscido, gli ha detto che fa schifo e che non ha idea di cosa sia né il rispetto né l’amore.

Simone e Sonia escono separati da Temptation Island, Bisciglia lo rimprovera

Simone sin dall’inizio si è detto pronto ad assumersi le colpe e ad accettare le conseguenze del suo gesto. Più volte si è giustificato dicendo che ha baciato la tentatrice solo per capire se fosse ancora innamorato della fidanzata, sapeva che lei avrebbe sofferto perché a parer suo era l’unico modo per avere delle risposte.

Le parole di Simone hanno fatto infuriare ancora di più Sonia, i due hanno continuato a scontrarsi e quando Filippo Bisciglia ha fatto la fatidica domanda alla ragazza lei senza alcuna esitazione ha detto che voleva uscire da sola da Temptation Island. Anche il conduttore ha bacchettato il ragazzo, gli ha infatti detto: “Simone però non le hai chiesto scusa una sola volta. Le hai detto che dovevi trovare la tua risposta da quei baci, ma non le hai mai chiesto scusa. Forse non te ne sei neppure reso conto”.