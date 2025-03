Jessica Morlacchi critica Chiara Cainelli al GF: “Questa versione di lei non mi piace”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca pochi giorni alla finale del Grande Fratello e i colpi di scena continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori, nelle scorse ore Jessica Morlacchi si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni su Chiara Cainelli. Cosa ha detto? Ha ribadito che non approva affatto il suo modo di fare.

Questa non è certo la prima volta che la cantante riserva dure critiche alla sua compagna d’avventura, in più occasioni infatti si sono attaccate e insultate. Durante una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti ha ribadito che secondo lei Chiara Cainelli è una provocatrice. Poco dopo in confessionale ha aggiunto che è una persona che mette il carico quando scatta una discussione, come se le piacesse.

Chiara Cainelli è cambiata al Grande Fratello? Le dure critiche di Jessica Morlacchi

La cantante è convinta che la fidanzata di Alfonso D’Apice sia cambiata moltissimo nella casa più spiata d’Italia, lei non pensava affatto che fosse in questo modo ed è per questo che è rimasta molto sorpresa. A detta sua quando è entrata i suoi modi erano eleganti e composti, dopo circa un mese però è diventata un’altra persona.

Jessica Morlacchi non ha apprezzato affatto il cambiamento di Chiara Cainelli al Grande Fratello, in merito a ciò ha infatti rivelato: “A me non piace, non mi piace per niente. Non mi piace questa versione di Chiara, mi spiace”.