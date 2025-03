Chiara Cainelli contro Helena Prestes al GF: “Si è calmata perché è stata parecchio criticata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Chiara Cainelli si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni contro Helena Prestes al Grande Fratello, tra loro non c’è simpatia e non fanno nulla per nasconderlo. In varie occasioni si sono attaccate e criticate nella casa più spiata dagli italiani, anche in diretta.

Durante una chiacchierata con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma la gieffina riferendosi alla modella brasiliana ha detto: “Si è calmata perché la settimana scorsa è stata parecchio criticata“. All’ex velina ha poi detto che secondo lei non l’ha nominata solo perché adesso ha preso di mira lei, pensa però che loro due sono sullo stesso piano delle nomination.

Helena Prestes vuole Chiara Cainelli fuori dal Grande Fratello? Cosa pensa la gieffina

Chiara Cainelli è convinta che Helena Prestes la vorrebbe fuori dal Grande Fratello il prima possibile, a parer suo però non vorrebbe scontrarsi con lei. Zeudi Di Palma è intervenuta dicendo che la modella brasiliana le vorrebbe fuori entrambe, Shaila però non la pensa in questo modo. In merito a ciò la ballerina ha detto: “Chiara si, ma te no, noi diamo più fastidio rispetto a te“.

Parlando di nomination ed eliminazioni Chiara Cainelli ha poi confessato che le starebbe bene uscire contro Zeudi o Shaila, ma non vorrebbe mai uscire contro la sua nemica. La gieffina ha chiaramente detto che si scontrerà con Stefania Orlando e perderà lei la cosa la farebbe rosicare non poco.