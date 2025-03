Nuovo confronto tra MariaVittoria e Chiara al Grande Fratello: “Hai un atteggiamento altezzoso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultimo periodo al Grande Fratello è diventato sempre più teso il rapporto tra MariaVittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Ieri sera durante la 38esima puntata del reality le due hanno avuto un nuovo confronto, non sembra però che proveranno a recuperare la loro amicizia.

In diretta Chiara Cainelli ci ha tenuto a precisare di non essersi mai messa in mezzo a nessuna coppia perché è innamorata di Alfonso D’Apice. A Signorini ha poi detto che non capisce perché alle spalle MariaVittoria dice che non la sopporta più, le sue parole l’hanno ferita.

MariaVittoria chiede scusa a Chiara ma la attacca ancora al Grande Fratello: l’ha accusata di essere altezzosa

Durante il loro confronto è saltata fuori anche la questione ‘profumiera’, Signorini ci ha tenuto a precisare che non significa assolutamente essere una donna di malaffare. Ieri sera al Grande Fratello MariaVittoria Minghetti ha deciso di scusarsi con Chiara Cainelli, subito dopo però le ha sferrato un altro colpo dicendo: “Trovo difficile discutere con te perché hai un atteggiamento altezzoso”.

La fidanzata di Alfonso D’Apice ci ha tenuto a ribadire che non ha nessuna intenzione di mettersi in mezzo tra Tommaso e MariaVittoria perché il suo cuore è già impegnato. Mentre le due discutevano è intervenuta anche Beatrice Luzzi dicendo che Chiara è tutto tranne che una bambolina.