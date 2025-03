Jessica Morlacchi dura contro Chiara: “Ti piace sedurre, sei una profumiera”, Alfonso si infuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Cainelli si è ritrovata al centro di varie dinamiche nell’ultimo periodo al Grande Fratello e quella di ieri sera non è stata una puntata facile per lei, tra le varie cose ha dovuto fare i conti anche con le dure critiche di Jessica Morlacchi.

In diretta si è scontrata con Javier Martinez dopo che lui l’ha accusata di non essere totalmente sincera nei confronti di Alfonso D’Apice, il gieffino si è detto convinto che darà un calcio nel sedere al fidanzato dopo il reality. L’ex gieffino dallo studio ha preso le difese della fidanzata, ha anche attaccato Lorenzo Spolverato per averla coinvolta nelle sue dinamiche con Shaila Gatta. Nei giorni scorsi Chiara Cainelli si scontrata spesso con MariaVittoria Minghetti, quando l’argomento è venuto a galla Jessica Morlacchi ha espresso la sua opinione scagliandosi duramente contro la gieffina.

Jessica Morlacchi attacca Chiara Cainelli al Grande Fratello: Alfonso D’Apice sbotta in diretta

La cantante c’è andata giù pesante nei confronti di Chiara Cainelli dicendo che non si sarebbe limitata ad usare il termine ‘sgallettata’ come ha fatto MariaVittoria. In merito a ciò ha detto: “Avrei usato un termine forse peggiore. A te piace sedurre, non posso parlare in tv, sei un po’ profumiera“.

Le parole di Jessica Morlacchi hanno mandato Alfonso D’Apice su tutte le furie, dallo studio ha infatti preso le difese della fidanzata scagliandosi duramente contro la cantante. L’ha accusata di essere stata scostumata nei confronti di Chiara, a detta sua è stata cattiva e offensiva e non ha pensato che è una ragazza di 25 anni che a casa ha una famiglia. Visibilmente infastidito ha poi aggiunto: “Sei stata veramente cattiva, pensa se te le avessero dette a te certe cose che hai fatto di peggio“.