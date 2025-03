Lorenzo Spolverato mette in guardia Chiara su Zeudi al GF: “Giocherà anche con te”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Facevano parte dello stesso gruppo fino a pochi giorni fa, poi all’improvviso il rapporto tra Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha preso una brutta piega al Grande Fratello. Entrambi hanno cambiato idea sull’ex Miss Italia e non le hanno risparmiato dure critiche.

Sia Shaila Gatta che il suo fidanzato hanno avuto un duro confronto con Zeudi Di Palma durante la semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, durante i quali hanno giudicato negativamente il suo comportamento. Nelle scorse ore Lorenzo Spolverato si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni sulla gieffina durante una chiacchierata con Chiara Cainelli. Lui pensa che in realtà non sia mai stata amica dell’ex velina di Striscia la notizia, ha poi ribadito che conosceva bene le dinamiche del Grande Fratello quando è entrata nella casa più spiata dagli italiani e questo l’ha non poco avvantaggiata.

Lorenzo Spolverato ancora contro Zeudi Di Palma al GF: cosa ha detto a Chiara Cainelli

La fidanzata di Alfonso D’Apice non crede che Zeudi Di Palma sia stata furba a dire che aveva seguito il Grande Fratello perché per questo motivo è stata messa spesso in discussione. A parer suo se fosse stata davvero una stratega avrebbe detto che non sapeva nulla prima di approdare nella casa.

Chiara Cainelli pensa che l’amica sia molto più ingenua di quello che gli altri credono. Lorenzo Spolverato però non ha cambiato idea sull’ex Miss Italia, ha anche messo in guardia l’amica dicendo: “Secondo me come ha giocato con gli altri giocherà pure con te, ma non qui dentro. Secondo me andrà così“.