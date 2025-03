Chiara Cainelli delude Zeudi al Grande Fratello: “Non ho voglia di parlarti, non mi hai tutelata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sono diventate amiche al Grande Fratello, nelle scorse ore però è scoppiata una discussione tra loro. A pochi giorni dalla finale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 continua ad aumentare la tensione nella casa.

L’ex Miss Italia ha avuto un piccolo battibecco con Giglio dopo che lui ha proposto di far giocare con loro anche Lorenzo Spolverato al biliardo. Dopo l’ultima puntata, però, il rapporto tra la gieffina napoletana e il modello milanese si è incrinato ed è per questo che lei non vuole trascorrere del tempo con lui. Giglioli l’ha accusata di sembrare una 12enne, lei però si è detta convinta di essere più matura di tutti loro.

Chiara Cainelli non ha tutelato Zeudi al GF? La gieffina la attacca

Ieri sera mentre era in camera da letto con Chiara Cainelli l’ex Miss Italia le ha rinfacciato il fatto di non averla difesa durante la discussione scoppiata con Giglio nella casa più spiata dagli italiani. Queste le sue parole: “Vai di là Chiara, non ho voglia di parlarti. Io non voglio più parlare con nessuno qui dentro, non sto scherzando. Non mi hai tutelata, non capisci, non mi hai tutelata Chiara, ma va benissimo così”.

La fidanzata di Alfonso D’Apice è apparsa alquanto stupita dalla reazione di Zeudi Di Palma. Dopo averle detto che era andata lì per ascoltarla ci ha tenuto a precisare che non è stata lei a darle della bambina. A detta sua è una cavolata quella che è successa e mentre loro discutevano ha anche detto che si sentiva a disagio e non sapeva cosa dire. Chiara Cainelli ha detto all’amica che a parer suo ha un po’ esagerato nei suoi confronti e l’ha invitata a calmarsi, lei però è rimasta infastidita ed è andata a dormire.