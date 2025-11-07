Grande Fratello, aereo per Jonas e Anita: scatta il primo bacio nella casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella casa del Grande Fratello sta diventando sempre più forte il legame tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta, i due stanno approfondendo la loro conoscenza per capire se potrebbe esserci qualcosa di più tra loro.

In molti fanno il tifo per loro, convinti che saranno la prima coppia dell’attuale edizione del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. Lui più volte ha manifestato il forte desiderio di baciarla, nelle scorse ore si era anche allontanato un po’ da lei spiegandole che non riesce a starle vicino senza baciarla. Anita Mazzotta fino ad ora si era frenata, aveva chiesto al gieffino un po’ di tempo ma poco fa si è finalmente lasciata andare.

Anita Mazzotta e Jonas Pepe si sono baciati al Grande Fratello: è nata la prima coppia nella casa?

Nelle scorse ore sopra la casa più spiata d’Italia è volato un aereo dedicato a Jonas Pepe e Anita Mazzotta, nel messaggio c’era scritto: “J+A, il caso non esiste #Jonita”. In giardino erano tutti al settimo cielo, non solo loro ma anche i loro compagni di avventura.

Dopo aver visto l’aereo hanno iniziato tutti ad urlare la parole ‘bacio’ e loro non hanno deluso le loro aspettative, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono infatti scambiati il loro primo bacio al Grande Fratello. Il loro flirt si trasformerà in una bellissima storia d’amore? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.