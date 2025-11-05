Jonas Pepe al Grande Fratello svela: “Anita ha cambiato il mio percorso”, lei mette un freno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jonas Pepe e Anita Mazzotta si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello, entrambi hanno ammesso che c’è affinità tra loro ma non si sono ancora spinti oltre nella casa più spiata dagli italiani.

Nelle scorse ore durante una chiacchierata con Ivana il gieffino parlando del suo rapporto con Anita ha detto che fuori vivrebbero la loro conoscenza con calma, lì però va tutto più veloce. Subito dopo ha ammesso che la Mazzotta ha cambiato il suo percorso, lui negli ultimi tre anni si è solo divertito perché non ha mai trovato la persona giusta. Alla compagna di avventura Jonas Pepe ha detto che la gieffina lo incuriosisce, prova stima nei suoi confronti e ha voglia di conoscerla meglio.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta complici al Grande Fratello: cosa ha detto lei nella casa

Sono in molti a pensare che potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta nella casa più spiata d’Italia. Scatterà la scintilla tra loro? Anche la gieffina ha ammesso che c’è intesa tra loro, però non sembra essere propensa ad andare oltre durante il reality.

La gieffina parlando del suo rapporto con il modello è apparsa alquanto frenata, ha infatti rivelato: “Qui non farò mai quel passo in più”. Al Grande Fratello non nascerà davvero nulla tra loro o si lasceranno travolgere dalla passione? Al momento non possiamo ancora saperlo, col tempo scopriremo che piega prenderà la loro ‘frequentazione’.