Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Libro Possibile torna a Vieste: dal 21 al 25 luglio la XXV edizione del Festival

Vieste si prepara ad accogliere per il quinto anno consecutivo Il Libro Possibile, il grande festival culturale di piazza che dal 21 al 25 luglio animerà le piazze della città con incontri, dibattiti, presentazioni letterarie e performance dal vivo.

Giunta al suo venticinquesimo anniversario, l’edizione 2026 — intitolata Discorso all’umanità — porta a Vieste oltre trecento ospiti nazionali e internazionali, tra scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati e protagonisti della cultura contemporanea. Tra i nomi annunciati: Roberto Saviano, Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio, Stefania Auci, Nicola Gratteri, Marta Cartabia e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Gran finale con il talk e il live acustico di Ditonellapiaga.

Il Comune di Vieste è tra i sostenitori istituzionali del festival, confermando il proprio impegno nella promozione culturale del territorio e nella valorizzazione di Vieste come polo di attrazione non solo turistica ma anche intellettuale e civile.

“Ogni estate Vieste si trasforma, e lo fa più pienamente grazie al Libro Possibile. Il festival occupa le piazze e le restituisce alla comunità come luogo di pensiero, di confronto, di relazione. Per chi amministra una città a forte vocazione turistica questo conta: la qualità di un territorio si misura anche su quello che riesce ad attrarre e a costruire in termini culturali, stagione dopo stagione. Venticinque anni di festival sono la prova che quel lavoro ha senso. Vale la pena continuare a costruirci sopra.”

Giuseppe Nobiletti, Sindaco di Vieste

Per l’Assessore al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria Starace, la scelta del tema non è casuale: “anche il turismo responsabile è un discorso all’umanità. Significa scegliere la qualità sulla quantità, la comunità sul consumo, la radice sul passaggio. Quello che Rosella Santoro e l’Associazione Artes hanno costruito in un quarto di secolo è un patrimonio reale per la Puglia: un festival che genera comunità, che trattiene valore, che fa crescere Polignano a Mare e Vieste insieme al pubblico che le sceglie.”

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo è disponibile su www.libropossibile.com.