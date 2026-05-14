Amici 25, sondaggi finale 17 maggio 2026: chi è il favorito per la vittoria?

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La finale di Amici 25, in onda domenica 17 maggio 2026, è ormai alle porte e l’attesa del pubblico cresce di ora in ora. Il talent di Maria De Filippi si prepara a chiudere un’edizione intensa, seguitissima e ricca di colpi di scena, con sei allievi pronti a contendersi il titolo in una serata che sarà decisa interamente dal televoto.

Come ogni anno, i sondaggi e le quote degli scommettitori stanno già delineando un quadro molto interessante, con preferenze che sembrano orientarsi verso un nome in particolare, anche se nulla è ancora scritto.

Ma cosa dicono davvero i sondaggi? Chi è il favorito per la vittoria di Amici 25? E quali sono le possibilità degli altri finalisti? Scopriamolo insieme.

Amici 25: chi è il favorito secondo i sondaggi e le quote della finale

A pochi giorni dalla finale del 17 maggio, i sondaggi dedicati ad Amici 25 mostrano un trend piuttosto chiaro. Il nome che domina le previsioni è quello di Alessio, il ballerino che ha conquistato pubblico e scommettitori grazie a un percorso intenso, segnato da sacrifici e da un ritorno inaspettato dopo l’infortunio che lo aveva costretto a lasciare la scuola l’anno precedente.

Le quote parlano da sole: sia su Sisal che su Eurobet, la sua vittoria è data a 1.90, un valore che lo posiziona nettamente in testa rispetto agli altri concorrenti. Il pubblico sembra aver apprezzato la sua crescita, la determinazione e la capacità di trasformare la pressione in energia positiva, soprattutto nelle ultime puntate del Serale, dove ha mostrato una maturità artistica che ha convinto anche i più scettici.

Subito dietro di lui, i sondaggi indicano Emiliano, il più giovane ballerino di questa edizione. Entrato nella scuola a soli 17 anni, ha dimostrato fin da subito un talento naturale, unito a una presenza scenica che ha colpito giudici e telespettatori. La sua vittoria è quotata a 5.00, un distacco significativo da Alessio, ma comunque sufficiente a renderlo uno dei nomi più forti della finale.

Più indietro nelle previsioni troviamo Nicola, altro ballerino molto apprezzato, con quote che oscillano tra 7.00 e 9.00. Il suo percorso è stato costante e pulito, ma secondo gli scommettitori non abbastanza da superare i due favoriti.

Per quanto riguarda i cantanti, la situazione appare più complessa. Le quote di Angie, Lorenzo ed Elena sono più alte e indicano una minore probabilità di vittoria. Su Sisal, Lorenzo è quotato a 6.00, Angie a 9.00 ed Elena a 16.00. Su Eurobet, le posizioni cambiano leggermente, ma il quadro resta simile: Angie a 8.00, Lorenzo a 9.00, Elena a 17.00.

Il dato più evidente è che, secondo i sondaggi, la vittoria di Amici 25 potrebbe andare a un ballerino, con Alessio in netto vantaggio.

La finale del 17 maggio: come funziona e cosa aspettarsi dalla puntata

La finale di Amici 25 sarà trasmessa in diretta, e questo significa che non circoleranno anticipazioni su sfide, ballottaggi o eliminazioni. La serata si aprirà con un momento decisivo: la proclamazione del quinto finalista, che sarà scelto dal televoto tra Angie e Lorenzo. Solo dopo questo passaggio si entrerà nel vivo della gara, con i cinque finalisti ufficiali pronti a sfidarsi in una serie di esibizioni che saranno giudicate esclusivamente dal pubblico.

Il meccanismo è semplice ma implacabile: ogni confronto sarà deciso dal televoto, fino ad arrivare al duello finale che decreterà il vincitore dell’edizione 2025/2026. La diretta renderà tutto più imprevedibile, perché anche un concorrente dato per sfavorito potrebbe ribaltare le previsioni grazie al sostegno del pubblico da casa.

La presenza di tre ballerini tra i finalisti aumenta le probabilità che la categoria danza conquisti il titolo. Se Alessio dovesse vincere, sarebbe la conclusione perfetta di un percorso iniziato due anni fa, interrotto bruscamente dall’infortunio e ripreso con una determinazione che ha commosso molti spettatori. Emiliano, invece, rappresenta la freschezza e la spontaneità di un talento giovanissimo, capace di emozionare anche nei momenti più difficili. Nicola, pur meno quotato, potrebbe sorprendere grazie alla sua costanza e alla sua eleganza tecnica.

Sul fronte canto, tutto dipenderà dall’esito del televoto iniziale. Se Angie dovesse ottenere il posto da finalista, la categoria vedrebbe due artiste molto diverse confrontarsi in una sfida che potrebbe comunque regalare momenti intensi. Lorenzo, invece, potrebbe contare su un pubblico affezionato, ma le quote indicano che la sua vittoria appare meno probabile.

Chi vincerà Amici 25? Cosa dicono i sondaggi e cosa pensa il pubblico

A cinque giorni dalla finale, i sondaggi sembrano convergere su un nome: Alessio. La sua storia, il suo talento e la sua capacità di rialzarsi dopo un momento difficile hanno creato un legame forte con il pubblico, che potrebbe premiarlo con la vittoria. Emiliano resta il principale antagonista, mentre Nicola appare come un outsider pronto a giocarsi ogni possibilità.

Il pubblico, però, è spesso imprevedibile. Sui social, molti fan sostengono che la vittoria dovrebbe andare a Emiliano o Nicola, considerati più completi dal punto di vista tecnico. Altri ritengono che Alessio meriti il titolo per la sua evoluzione personale e artistica.

La verità è che la finale di Amici 25 sarà decisa solo dal televoto, e questo rende tutto possibile. La diretta del 17 maggio potrebbe ribaltare ogni previsione, trasformando la serata in uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione.